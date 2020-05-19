Кабмин дает добро: разрешат работу метро, пригородного транспорта, церквей и храмов

Об этом вчера, 18 мая, в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах, то есть мы откроем возможность проведения службы с расчетом один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в религиозных сооружениях», – заявил премьер.

Кроме того, в планах Кабмина с 25 мая разрешить работу метро в тех городах, где позволит это сделать эпидемситуация.

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