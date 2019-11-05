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Новости Одессы и Одесской области

К зиме готовы: как одесские фонтаны укрывают металлическими листами (фото)

К зиме готовы: как одесские фонтаны укрывают металлическими листами (фото)

Городские фонтаны начали поэтапно консервировать перед зимой.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, уже проведены работы по освобождению чаш фонтанов от воды, демонтажу форсунок и электродвигателей.

При этом фонтаны теперь будут закрывать по новой технологии – полностью запечатывать их листами металла. В прошлой году ради эксперимента один из фонтанов в Одессе уже консервировали таким образом.

В этом году эту технологию применили на фонтанах «Ваза малая» (парк Шевченко) и в Горсаду.

Чаши фонтанов застилают оцинкованным железом, которое крепится на специальные балки (подпорные столбы) и обрешетку. Кроме того, на верхнюю часть фонтана «Ваза малая» в парке имени Шевченко еще надет защитный чехол, сделанный специально под заказ по размерам данной конструкции.

Такая технология позволяет защищать чаши фонтанов от внешнего воздействия, в том числе осадков и действий вандалов.

Фото: Одесский горсовет

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