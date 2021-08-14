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К кинофесту готовы: в Одессе искупали Дюка, Пушкина и императрицу Екатерину (фото)

К кинофесту готовы: в Одессе искупали Дюка, Пушкина и императрицу Екатерину (фото)

Сегодня утром, 14 августа, в преддверии Одесского международного кинофестиваля, коммунальщики провели генеральную уборку и дезинфекцию пешеходного центра города. А памятникам герцогу Ришелье, основателям Одессы и Александру Пушкину устроили «душ».

Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета, для достижения наилучшего результата и дезинфекции тротуары и проезжую часть мыли с помощью спецсредств.

«Следует отметить, что в летний период генеральные уборки пешеходного центра города является еженедельными, ведь на улицах скапливается много пыли. Кроме того, шагать утренней Одессой гораздо приятнее в атмосфере чистоты и прохлады!» – поделились коммунальщики.

умытый Дюк
уборка в Одессе7

Напомним, сегодня вечером, 14 августа, в Одессе стартует XII Одесский международный кинофестиваль.

Церемония открытия кинофестиваля запланирована на 19:00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Начало кинофестиваля традиционно начнется с парада гостей на Красной дорожке в 18:00.

Фото с Facebook-страницы департамента городского хозяйства Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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