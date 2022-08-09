К берегу Одесской области опять прибило морскую мину

На юге Одесской области к побережью моря вынесло якорную мину. Ее уничтожили на месте.

Об этом сообщили в Оперативном Командовании «Юг».

Благодаря своевременному реагированию и отсутствию на побережье отдыхающих никто не пострадал.

Военные подчеркнули, что море и побережье по-прежнему не являются безопасной зоной отдыха, поэтому нужно соблюдать ограничения, предусмотренные военным положением.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в гирле Дуная на мине подорвался и затонул катер. Перед этим при столкновении с миной пострадало судно «Шляховик».

А при попытке поднять катер получил повреждения плавучий кран: в дельте Дуная подорвалось на мине еще одно судно.

Страдают от мин и люди. Так, в прошлом месяце в Одесской области пляжник остался без головы после подрыва на мине.