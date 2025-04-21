В промежутке между 15:30 и 15:40 сообщалось, что ракета исчезла с радаров у берега. Из некоторых частей города был слышен взрыв. Пока неизвестно, это прилет, или работа ПВО.
Информации о повреждениях пока нет. Официальной информации о возможных «прилетах» и последствиях также пока что не было.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
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