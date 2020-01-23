К 75-летию освобождения Освенцима «Интер» снял документальный проект «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению»

27 января 2020 года исполняется 75 лет со дня освобождения польского города Освенцим, в котором нацисты организовали самую большую «фабрику смерти» – концентрационный лагерь Аушвиц. К этой дате «Интер» снял проект «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению» – подлинную документальную историю, рассказанную очевидцами страшных событий. Премьера состоится в эфире телеканала в понедельник, 27 января, в 22:00.

27 января 1945 года Освенцим был освобожден войсками Первого Украинского фронта. Солдаты, закаленные в боях и видевшие на войне разные зверства фашистов, в Освенциме плакали, как дети: настолько их шокировало увиденное. По официальным данным, в Освенциме было убито около 1,4 млн людей. Некоторые исследователи говорят о четырех миллионах погибших. Это советские пленные, поляки и огромное количество евреев. Аушвиц-2 Биркенау был центром массового истребления европейских евреев и стал одним из главных символов Холокоста. 27 января – День освобождения города Освенцим – провозглашен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

В документальном проекте «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению» рассказывается, как был устроен лагерь, какими методами пользовались нацисты для массового истребления людей. В фильме много воспоминаний бывших узников концлагеря. Это страшная правда, которую нужно знать, чтобы подобное никогда не повторилось.

«Этот проект не об истории, которая произошла 75 лет назад и закончилась. Она и сегодня не потеряла своей актуальности, – говорит главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. –В 1945 году была Победа в Великой Отечественной войне, были освобождены Освенцим, Дахау, другие концентрационные лагеря, но нацизм не умер. Он существует и сегодня. Все еще есть те, кто делит людей на разные сорта – в зависимости от национальной или религиозной принадлежности. И грань между любовью к своему народу и ненавистью к другим может быть очень тонкой. И есть те, кто эту грань готов переступать и сегодня».

В Аушвице, как и в других концентрационных лагерях, проходила четкая граница между любовью к своему народу и ненавистью к другим.Но «фабрики смерти» начались не с расстрелов, газовых камер и крематориев. Вначале были национализм, популизм, ксенофобия и ненависть. Годы пропаганды убеждали немецкое общество в том, что мир делится на «арийцев» и «низшие расы». И тысячи людейсамых мирных профессий превратились в… убийц. Подававший надежды художник Адольф Гитлер, агроном Генрих Гиммлер, фермер Рудольф Хесс, врач Йозеф Менгеле, библиотекарь Эльза Кох… Все они свято верили, что делают благое дело и что уничтожение представителей «низших рас» – это проявление любви к своей нации. И сегодня есть люди, которые поддерживают идеи национал-социализма, отрицают Холокост, открыто носят знаки немецких подразделений СС. А это значит, что нацизм жив и технологии Аушвица могут быть применены где угодно и когда угодно.

Не пропустите премьеру документального проекта «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению» – в понедельник, 27 января, в 22:00 на телеканале «Интер» – к 75-летию освобождения Освенцима.

Документальный проект «Аушвиц. Инструкция по НЕприменению»

Автор сценария: Ян Иванишин

Режиссер: Александр Ракоед

Операторы: Александр Запорожченко, Роман Тимошенко, Роман Чумак

Главный редактор телеканала «Интер»: Антон Никитин

Генеральный продюсер проекта, руководитель InterMediaGroup: Анна Безлюдная

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!