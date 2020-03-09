Юный спортсмен из Одесской области занял первое место на международной парусной регате в Турции

Святослав Мадонич успешно выступил на международной парусной регате BIOR 2020 и занял первое место в общем зачете.
Об этом сообщают организаторы Bodrum International Optimist Regatta.
Святослав представляет Одесскую детско-юношескую спортшколу Zatoka Sailing Club.
Михайличенко Даниил (ОДЮСШ Odessa Yacht Club) получил 4 место в общем зачёте, Карабаджак Дмитрий (ОДЮСШ Zatoka Sailing Club) – 9 место в общем зачёте.
В Zatoka Sailing Club также сообщили, что 24-28 марта в Сергеевке Одесской области пройдет украинский парусный сезон с регаты SHABOLat Spring Cup 2020.
Фото: Paulo Dontsov
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