Юный спортсмен из Одесской области занял первое место на международной парусной регате в Турции

Первая регата этого года (ФОТО) 21 и 22 апреля в Отраде прошла первая в этом году яхтенная регата. Это Черноморский яхт-клуб открыл сезон-2018. В соревновании приняли участие три класса яхт — Platu 25, SB20 и FINN. Всего регата насчитывает порядка 20-ти яхт и 60-ти яхтсменов из Одессы и столицы. Участники отмечают, что яхтенная регата — это достойное испытание для сильных ПОДРОБНЕЕ

В Пироговском переулке «засветился» маяк (ФОТО) В Одессе заканчивают ещё один мурал. На этот раз рисунок разместился на стене жилого дома в Пироговском переулке, справа от военной прокуратуры. Прохожим одесситам и гостям города теперь «светит» маяк, который сигнализирует движущемуся навстречу паруснику. Причем и маяк, и парусник «помещены» в силуэты парня и девушки. За сутки художники полностью закончили нижнюю часть силуэта девушки. ПОДРОБНЕЕ

Яхты Одесского порта и в Черноморске сильнейшие В понедельник, 25 сентября, завершилась первая парусная регата на Кубок Черноморска. В ней приняли участие три яхты Одесского порта — Maestro, «Маэстро» и «Шериф». Абсолютным победителем гонок стала яхта Maestro (капитан Олег Сташкевич). Кубок за победу в группе получил «Шериф» (капитан Юрий Гончаров). Второе место в своем классе заняла «Маэстро» (капитан Владимир Вильдяев). Соревнования проходили ПОДРОБНЕЕ