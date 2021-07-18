Новости Одессы и Одесской области

AUTODOC поддержал двухдневную регату в Одессе

AUTODOC поддержал двухдневную регату в Одессе

146 лет со дня своего основания празднует сегодня Черноморский яхт-клуб в Отраде. В честь праздника в акватории одесского залива уже традиционно стартовала двухдневная регата.

Виталий Кушнир

Виталий Кушнир

Как рассказал «Думской» президент Одесской федерации парусного спорта Виталий Кушнир, в этом году для участия в Кубке Черноморского яхт-клуба съехалось более 100 экипажей со всей Украины — больше всего участников из Одессы и Киева.

«Яхт-клуб — это стартовая площадка для детей, начинающих спортсменов и база для тренировок опытных морских волков — элиты яхтенного спорта Украины, — уверен Виталий Кушнир. — Ветераны яхт-клуба обеспечивают преемственность поколений в этом виде спорта, а значит он развивается».

Альберт Кабаков

Альберт Кабаков

В свою очередь директор яхт-клуба Альберт Кабаков отметил, что в последние годы яхтенный спорт получил толчок к развитию.

«Последние годы яхт-клуб активно развивается и самое главное, что мы живем настоящим, смотрим вперед и продолжаем славные традиции, — рассказал Кабаков. — Больше тысячи одесситов тренируются на базе яхт-клуба. Из них 200 – это юные спортсмены, будущее украинского и мирового яхтенного спорта».

Спонсором масштабной регаты стал крупнейший интернет-магазин автозапчастей в Европе — компания AUTODOC, открывшая в начале июля представительство в Одессе.

Дмитрий Задорожный

Дмитрий Задорожный

Технический директор компании Дмитрий Задорожный поздравил участников с началом регаты и передал поздравления от основателя компании Макса Вегнера.

«Регата — это важное событие для всего города, не только для ее участников, — отметил Дмитрий. — Многие люди всю жизнь живут рядом с морем, но дальше волнореза не заплывали. Но в этом и заключается потенциал Одессы. К сожалению, сейчас парусный спорт, туризм и досуг развит не так, как хотелось бы. Мы все знаем, какая инфраструктура для парусного спорта создана в Хорватии, Греции и Турции. Там этот вид отдыха трудоустраивает десятки тысяч людей и создает масштабные прибрежные проекты, привлекая миллионы туристов. Я убежден, что в будущем Одесса должна стать на один уровень с европейскими городами, здесь появятся новые яхт-клубы и марины, а яхтинг будет развиваться».

В регате приняло участие больше 30 взрослых экипажей крейсерских и спортивных яхт. В классе «Оптимист» и «Кадет» будут соревноваться 60 юных спортсменов. В их числе участники Чемпионата мира, который проходил в Италии на озере Гарда.

Алина Шаповалова

Алина Шаповалова

«Это очень интересный спорт — сложный, красивый», — делится впечатлениями Алина Шаповалова. Девочка пришла в школу Транснбункер в Черноморском яхт-клубе в 2013 году, а спустя шесть лет вышла в финал Чемпионата мира, пробилась в Золотой флот соревнований и показала 34 результат по итогам турнира.

«Мне нравится, что каждый день в этом спорте что-то новое, все время испытываешь себя и понимаешь, как стать лучше», — говорит Алина.

Перед официальным стартом гонок, на территории яхт-клуба был открыт арт-объект, посвященный бесстрашию моряков парусного флота — точная копия якоря античного торгового судна «Змеиный-Патрокл».

Как рассказал «Думской» один из участников подводно-археологической экспедиции «НАВАРЭКС» Алексей Ивлиев, чудом сохранившийся якорь был найден в 2011 году под слоем песка толщиной в метр.

«Это уникальная находка, так как в условиях Черного моря дерево довольно быстро сгнивает, — отметил подводник. — Якорь весом в 700 кг очень хорошо сохранился, и мы смогли снять с него замеры и сделать точный чертеж. По нему и сделана эта копия. Яхтсмены довольно легкие на подъем люди — я только предложил и они тут же подхватили идею и реализовали».

Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе
Регата в Одессе

Источник: 048.ua

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