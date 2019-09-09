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Новости Одессы и Одесской области

Юный одесский моряк, вернувшийся из российского плена, сделал предложение своей девушке

Юный одесский моряк, вернувшийся из российского плена, сделал предложение своей девушке

19-летний моряк из Одессы Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке, когда вернулся в Украину. Купить обручальное кольцо он попросил адвоката, когда находился в России.

«В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь — и он уже сделал предложение в госпитале. Говорит: «Будешь моей женой?». Я говорю: «Буду, куда я денусь», — рассказала невеста Марина каналу ТСН.

По словам мамы Андрея, молодые люди встречались три года, Марина стала для них членом семьи.

Фото Андрея Эйдера в соцсетях

С датой свадьбы обрученные пока не определились. Андрей Эйдер сейчас находится на обследовании в военном госпитале.

Напомним, 7 сентября в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 пленных моряка.

Ранее мы писали о том, что одесский моряк, старший матрос катера «Никополь» 21-летний Вячеслав Зинченко намерен продолжить службу в украинской армии. Мы также описывали другие истории военнопленных, вернувшихся из плена в РФ.

Фото: ТСН

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