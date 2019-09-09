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Новости Одессы и Одесской области

Освобожденный из плена одесский моряк: если бы я смотрел только российское телевидение, я бы тоже боялся в Украину ехать

Освобожденный из плена одесский моряк: если бы я смотрел только российское телевидение, я бы тоже боялся в Украину ехать

Старший матрос катера «Никополь» 21-летний Вячеслав Зинченко, который 9 месяцев находился в российском плену, намерен продолжить службу в украинской армии.

«Я буду дальше продолжать служить в армии, это важное для мене решение. Хочу быть офицером, для этого нужно получить высшее образование», – сказал Вячеслав Зинченко в интервью изданию «Левый берег».

Он только окончил лицей и получил профессию электрогазосварщика, а на военном катере был старшим матросом и занимался обслуживанием артустановки.

Отвечая на вопрос, можно ли было что-то изменить в тот день, когда моряков взяли в плен, Вячеслав Зинченко отметил: «Не знаю, как объяснить, но учитывая войну в стране, то, что Россия регулярно поступает не по правилам, я понимал уже на борту, что выбраться никак. Мы были маленькой мишенью против большого количества кораблей и военных катеров погранслужбы ФСБ России».

При этом он не винит в случившемся руководство. «Мы люди военные и придерживаемся своей присяги», – подчеркнул Вячеслав. В то же время пребывание в камере помогло ему переосмыслить свободу и ценность своих родных: «Я столько тёплых слов за жизнь наверное не сказал, как написал в тех письмах за 9 месяцев». А самым мучительным для него было утро 29-го ноября, когда пленных посадили в самолет Симферополь-Москва, одели им наручники за спиной и закрыли глаза.

Отвечая на вопрос, как проходила его жизнь в российском СИЗО, Вячеслав рассказал, что у него был телевизор, где он настроил российские каналы. «Там было много политики – вот честно, если бы я был гражданином Российской Федерации и смотрел только российское телевидение, я бы тоже боялся в Украину ехать, там же все время какие-то проблемы (улыбается)», – рассказал Вячеслав Зинченко.

Напомним, 7 сентября в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 пленных моряка.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир “Яны Капу” и малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск” и “Никополь”, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) приказал немедленно освободить украинские корабли и 24 членов их экипажей. Невыполнение этого обязательства Россией являлось нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Фото: EPA/UPG

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