Юный одессит придумал маски, которые светятся и моргают: их продают за границей (фото)

Об этом сообщает телеканал “Украина”.

Маски Михаила могут работать в нескольких режимах. Их можно настроить самому с телефона.

Например, в режиме робота. В этом случае на маске отображается изображение лица робота, который повторяет движения человека. Он может открывать рот, когда человек, надевший маску, говорит, может моргать и подмигивать.

Еще один режим позволяет выводить на маску картинки, текст, подсвечивать ее, а также отображать статичные эмоции.

Приспособление Михаила подойдет аниматорам, актерам или диджеям. А на волне коронавирусной угрозы изобретением одессита заинтересовались иностранные инвесторы.

Маски Михаила уже можно купить, они поступили в продажу, в том числе и за рубежом.

Фото: Михаил Чумаченко, Facebook

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