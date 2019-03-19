Новости Одессы и Одесской области

Юморина-2019 будет на “киношную” тематику

Юморина-2019 будет на “киношную” тематику

В честь праздника Одесская киностудия впервые представит свои самые раритетные костюмы и декорации из различных известных фильмов.

Тематика одесской Юморины-2019 будет связана с кино, так как в этом году исполняется сто лет Одесской киностудии. Об этом на пресс-конференции в Odessit.ua сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова. По ее словам, во время парада одесситам и гостям города представят героев как черно-белого, так и современного кино. Все персонажи и их платформы будут комментироваться известными одесскими ведущими. Перед каждой машиной будет слоган, который будет объяснять, какая идея заложена в образ.

Юморина-2017

Кроме того, в городе создадут необычные фотозоны, в которых каждый желающий сможет попробовать себя в той или иной роли. Лучшие дубли и лучшие кадры будут впоследствии транслироваться по украинскому телевидению.

«Поэтому призываем всех поучаствовать в кинопробах. Будете потом тиражироваться по всей Украине в качестве звезд. Может быть с вами даже захотят контракт подписать», – добавила Татьяна Маркова.

Юморина-2017

Напомним, в этом году в Одессу на Юморину приедут артисты из 15 стран мира. А на праздничном концерте выступят Киев Стонер с новой вокальной программой, группа «5`nizza», а также группа «Время и стекло».

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как пройдет Комедиада-2019.

Фото из архива “Одесской жизни”.

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