﻿ Юморина-2019 продлится в Одессе шесть дней (ПРОГРАММА) - Одесская Жизнь

По словам директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяны Марковой, детям, возможно, немного продлят каникулы из-за Юморины.

Юморина начнется в Одессе с «Комедиады» 27 марта. Об этом на пресс-конференции в Odessit.ua сообщила организатор «Комедиады – 2019» Яна Делиева. Сам же апрельский праздник стартует, как обычно, 1 апреля. Однако из-за того, что День смеха в этом году выпадает на понедельник, все развлекательные мероприятия начнутся с 14:00.

Программа Юморины-2019:

27 марта в 19:00 – комедия абсурда «Ночная симфония» в Доме клоунов;

28 марта в 19:00 – выступление театра ног Месье Давида со спектаклем “La danse du pied”;

29 марта в 19:00 – выступление «КомедиБАБ»;

30 марта в 11:00 – открытие фестиваля «Комедиада», красная клоунская дорожка;

30 марта в 12:00 – Юджин Чаплин покажет фильм своего отца Чарли Чаплина «The Kid», а также пообщается со всеми желающими.

31 марта в 15:00 – спектакль «Tall brothers» в Горсаду.

1 апреля в 14:00 – старт парада на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Колонны формируются по улице Садовой и по улице Дерибасовской. Затем одесситам и гостям города представят участников «Комедиады», а также украинских звезд. После этого будут различные розыгрыши призов.

1 апреля в 19:00 – праздничный концерт, на котором выступят Киев Стонер со своей новой вокальной программой, группа «5`nizza», а также группа «Время и стекло».

Отметим, хохмить и веселиться в Одессу приедут артисты из Японии, Венгрии, Германии, Латвии, России, Беларуси, Италии, Испании, Израиля, Польши, Канады, Франции, Нидерландов, Швейцарии и, конечно, Украины.

В расписании возможны изменения.

Напомним, в прошлом году на концерте в честь Юморины выступали Верка Сердючка, группа “Авиатор”, а также “Квартал-95”. Также во время Юморины-2018 проводили косплей-шоу.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как будет проходить Комедиада-2019 в Одессе.

Фото из архива “Одесской жизни”.