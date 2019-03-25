﻿ «Юморина-2019»: одесситы и гости города смогут спеть «на майдане» - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

«Юморина-2019»: одесситы и гости города смогут спеть «на майдане»

«Юморина-2019»: одесситы и гости города смогут спеть «на майдане»

На выходных перед Днем Смеха пройдет ярмарка, на которой будет открытый рынок еды, множество конкурсных программ и интересных мероприятий для детей.

Уже традиционно 1 апреля возле памятника Дюку де Ришелье пройдет «Караоке на майдане». Об этом на сегодняшнем аппаратном совещании сообщила директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова. По ее словам, проверить свои вокальные способности одесситы и гости города смогут с 15:00 до 19:00.

До этого времени гости Юморины могут посмотреть праздничный парад клоунов, мимов, музыкантов и танцоров, а также живых скульптур и участников «Дизель шоу». Парад стартует в 14:00 от Соборной площади. А еще раньше, в 12:00, горожане могут вместе с детьми посетить «Зооюморину» в Одесском зоопарке.

Однако желающие спеть рядом с Игорем Кондратюком могут пропустить косплей-шоу, которое будет проходить в городе с 16:00 до 18:00. В это же время на Екатерининской площади будет проходить шоу вокалиста и рэпера «Kyivstoner». Зато сразу после вокального конкурса, в 19:15, участники караоке могут послушать концерт группы «5`nizza».

Напомним, Юморина-2019 посвящена 100-летию Одесской киностудии. В связи с этим Приморском бульваре, в Горсаду, а также на Театральной площади установят яркие фотозоны и кинопробочные, где каждый сможет проверить у себя наличие актерского таланта.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о программе Юомрины-2019.

Фото: KP.UA.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить