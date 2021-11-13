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Этот день в истории: теракты в Париже или «11 сентября по-французски»

Этот день в истории: теракты в Париже или «11 сентября по-французски»

В 2015 году 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек и 350 получили ранения.

Что произошло в Париже 13 ноября 2015 года?

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В этот день вечером в Париже произошло одновременно несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан». Жертвами стали в основном молодые люди от 20 до 30 лет.

Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции и самыми масштабными по числу жертв нападением на Париж со времён Второй мировой войны.

В стране всего лишь четвёртый раз за её историю ввели чрезвычайное положение.

Кто организовал теракты в Париже?

Ответственность за организацию терактов взяла на себя группировка «Исламское государство», назвав их «11 сентября по-французски».

В рамках проведения спецоперации в парижском пригороде Сен-Дени арестовали несколько подозреваемых в причастности к терактам. Одна из них подорвала себя во время штурма, ещё одного нашли мёртвым. Во время рейда пять полицейских получили ранения, а также погибла полицейская собака по кличке Дизель.

Отметим, дело по этим терактам начали рассматривать только в сентябре этого года. В парижском Дворце правосудия на скамье подсудимых оказались 20 обвиняемых в оказании помощи террористам.

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Фото: AP Photo/Thibault Camus, File

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Редакция ПРОФИЛЬ

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