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Этот день в истории: 20 лет назад произошла серия терактов в США

Этот день в истории: 20 лет назад произошла серия терактов в США

В 2001 году 11 сентября в США произошли четыре террористических акта.

Утром в небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке врезались два самолета под управлением террористов. Обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера попытались перехватить управление самолётом у террористов, лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.

По официальной версии, ответственность за эти атаки лежит на исламистской террористической организации «Аль-Каида».

Фото : AP

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Редакция ПРОФИЛЬ

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