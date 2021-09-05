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Этот день в истории: кровавая Олимпиада в Мюнхене

Этот день в истории: кровавая Олимпиада в Мюнхене

В 1972 году 5 сентября на ХХ Олимпийских играх, проходивших в немецком Мюнхене, члены радикальной палестинской организации «Чёрный сентябрь» совершили теракт.

В 4:10 утра восемь боевиков ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне Мюнхена и расстреляли двоих спортсменов, а ещё девятерых взяли в заложники.

Террористы требовали освободить членов Организации освобождения Палестины — заключенных израильских тюрем и тюрем Западной Европы. Эти условия правительство Голды Меир отказалось выполнить. Попытка освободить заложников оказалась неудачной. Террористы взорвали самолет с пленными. Все погибли.

Троих боевиков удалось арестовать, но после захвата «Чёрным сентябрём» авиалайнера компании «Люфтганза» по требованию террористов их пришлось отпустить.

В свою очередь израильские спецслужбы провели операции «Весна молодости» и «Гнев Божий», в ходе которых выследили и уничтожили некоторых подозреваемых в подготовке теракта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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