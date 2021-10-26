Этот день в истории: когда на экраны вышел культовый фильм «Терминатор»?

Сюжет картины рассказывает о противостоянии солдата и робота-убийцы, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года. Цель терминатора — убить Сару Коннор, чей ещё нерождённый сын в возможном будущем выиграет войну человечества с машинами. Влюблённый в Сару солдат Кайл Риз пытается помешать терминатору. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях.

Интересные факты о «Терминаторе»

Главную роль в фильме исполнил Арнольд Шварценеггер. Фраза его героя «I’ll be back» (с англ. — «Я вернусь») стала одной из самых популярных киноцитат. Однако изначально актёр должен был сказать: «I’ll come back», но не смог выговорить из-за австралийского акцента. Поэтому его реплику сократили до варианта «I’ll be back».

Претендентами на роль робота-убийцы из будущего были О. Джей Симпсон и Лэнс Хенриксен.

Для сцены с погоней на мотоцикле, когда Т-800 переворачивает в руке обрез, дробовик пришлось переделать – иначе Шварценеггер попросту сломал бы пальцы из-за неудобного строения рукояти.

Идея снять фильм о роботах пришла Джеймсу Кэмерону во сне.

Кэмерон продал права на «Терминатора» за один доллар с условием, что он станет режиссером картины. В будущем Кэмерон не раз заявлял, что жалеет об этом поступке.

Бюджет фильма составил всего 6,5 миллиона долларов. Даже для киноиндустрии начала 80‑х это были очень небольшие деньги. Во время съемок приходилось на многом экономить. При этом фильм в прокате собрал более 78 млн долларов.

Продолжение «Терминатора»

В 1991 году Джеймс Кэмерон снял более масштабное продолжение «Терминатор-2: Судный день». В 2003 году на экраны вышел третий фильм саги — «Терминатор 3: Восстание машин», в 2009 году — «Терминатор: Да придёт спаситель», в 2015 году — «Терминатор: Генезис», в марте 2019 году — «Терминатор: Тёмные судьбы».

Также читайте:

Фото: itc.ua