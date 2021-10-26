Этот день в истории: когда на экраны вышел культовый фильм «Терминатор»?

В 1984 году 26 октября состоялась премьера фантастического боевика Джеймса Камерона «Терминатор».
Сюжет картины рассказывает о противостоянии солдата и робота-убийцы, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года. Цель терминатора — убить Сару Коннор, чей ещё нерождённый сын в возможном будущем выиграет войну человечества с машинами. Влюблённый в Сару солдат Кайл Риз пытается помешать терминатору. В фильме поднимаются проблемы путешествий во времени, судьбы, создания искусственного интеллекта, поведения людей в экстремальных ситуациях.
Интересные факты о «Терминаторе»
- Главную роль в фильме исполнил Арнольд Шварценеггер. Фраза его героя «I’ll be back» (с англ. — «Я вернусь») стала одной из самых популярных киноцитат. Однако изначально актёр должен был сказать: «I’ll come back», но не смог выговорить из-за австралийского акцента. Поэтому его реплику сократили до варианта «I’ll be back».
- Претендентами на роль робота-убийцы из будущего были О. Джей Симпсон и Лэнс Хенриксен.
- Для сцены с погоней на мотоцикле, когда Т-800 переворачивает в руке обрез, дробовик пришлось переделать – иначе Шварценеггер попросту сломал бы пальцы из-за неудобного строения рукояти.
- Идея снять фильм о роботах пришла Джеймсу Кэмерону во сне.
- Кэмерон продал права на «Терминатора» за один доллар с условием, что он станет режиссером картины. В будущем Кэмерон не раз заявлял, что жалеет об этом поступке.
- Бюджет фильма составил всего 6,5 миллиона долларов. Даже для киноиндустрии начала 80‑х это были очень небольшие деньги. Во время съемок приходилось на многом экономить. При этом фильм в прокате собрал более 78 млн долларов.
Продолжение «Терминатора»
В 1991 году Джеймс Кэмерон снял более масштабное продолжение «Терминатор-2: Судный день». В 2003 году на экраны вышел третий фильм саги — «Терминатор 3: Восстание машин», в 2009 году — «Терминатор: Да придёт спаситель», в 2015 году — «Терминатор: Генезис», в марте 2019 году — «Терминатор: Тёмные судьбы».
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Фото: itc.ua