Сегодня День рождения у Арнольда Шварцнеггера

Сегодня, 30 июля, американскому актёру, культуристу и политику Арнольду Шварцнеггеру исполняется 74 года.

Арнольд Шварцнеггер — человек, который создал себя сам. Обычный парень из австрийской деревушки в районе города Грац превратился в одного из самых узнаваемых людей в мире. Он стал семикратным обладателем титула «Мистер Олимпия» и голливудской звездой, организатором конкурса «Арнольд Классик» и 38-ым губернатором Калифорнии.

А еще «Железный Арни» успешный бизнесмен. Он открыл бизнес по почтовым рассылкам, основал строительную компанию «Pumping Bricks» и занялся недвижимостью. Также ему принадлежит компания «Oak Productions», через которую проходят отчисления от киностудий, проценты с продаж комиксов и видеоигр.

Зрителям он запомнился по фильмам «Терминатор», «Оставайся голодным», «Конан-разрушитель», «Рыжая Соня», «Коммандо», «Хищник», «Бегущий человек», «Близнецы», «Вспомнить всё» и многим другим.

Интересные факты об Арнольде Шварцнеггере

Первой актёрской работой Шварценеггера стал фильм «Геркулес в Нью-Йорке». Это был единственный фильм, где Арнольда в титрах представили под псевдонимом Арнольд Стронг, потому что продюсер решил, что фамилия «Шварценеггер» плохо звучит по-английски.

Арнольд начал заниматься бодибилдингом в 13 лет. Через семь лет он победил на ежегодном международном конкурсе культуристов Mr Universe и стал самым молодым обладателем этого титула.

Когда Арнольд служил в немецкой армии, ради участия в конкурсе бодибилдеров он оставил свой пост. Одержав победу, он вернулся в армию и на неделю попал в тюрьму.

По замыслу режиссера «Терминатора» Джеймса Кэмерона, актер должен был сыграть Кайла Риза – противника робота-убийцы. Однако Арнольд настоял на том, чтобы пройти пробы на роль Т-800. В первой части ленты персонаж Шварценеггера произнес всего 74 слова.

В апреле 2004-го Шварценеггер вместе с женой отдыхал на Гавайи. На пляже Арнольд заметил тонущего человека и бросился ему на помощь. Спасенный мужчина пояснил, что тонуть он начал из-за внезапных судорог.

Фото: glamour.com