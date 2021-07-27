Этот день в истории: кто придумал гамбургер?

В 1900 году 27 июля американский гастроном Луи Лессинг в городе Нью-Хейвен продал первый в истории гамбургер.

Именно этот человек придумал традиционный немецкий бифштекс положить между двумя круглыми булочками. В бутерброд он добавил соус и листик салата. А своё название этот фаст-фуд получил благодаря эмигрантам из Гамбурга.

Однако по-настоящему популярной едой гамбургеры стали в начале 1930-х годов. Тогда канзасец Уолтер Андерсон основал первую сеть закусочных White Castle Hamburger, в которых гамбургеры подавались как основное блюдо. А сеть кафе Wimpy Grills стала продавать этот фаст-фуд по очень низким ценам, благодаря чему успех гамбургеров закрепился на рынке.

В конце 1940-х годов гамбургеры начали продавать в новой быстро растущей сети McDonald’s. В итоге гамбургер стал символом гастрономии Нового Света.

Фото: photorecept.ru