Новини Одеси та Одеської області

Всесвітній день гамбургера: як з’явилася ця найупізнаваніша страва

Всесвітній день гамбургера: як з’явилася ця найупізнаваніша страва

Сьогодні ми святкуємо день народження гамбургера, одного з найпопулярніших і найбільш упізнаваних страв у світі. Цей смачний бутерброд з м’ясною котлетою, овочами та соусами має цікаву і захоплюючу історію, яка починається з міста Гамбург, Німеччина, звідки він отримав свою назву.

День народження гамбургера — чудовий привід насолодитися смачним бутербродом у колі друзів чи родини. Можна приготувати його вдома, експериментуючи з різними інгредієнтами та соусами, або ж відвідати улюблену бургерну.

Історія Гамбургера

Ідея гамбургера, як вважається, виникла в XIX столітті, коли німецькі емігранти привезли до Америки рецепт «гамбурзького стейка» — рубленого м’яса, приготованого на грилі. Перший справжній гамбургер у сучасному розумінні, де м’ясо подається між двома шматками хліба, був створений у Сполучених Штатах наприкінці 1800-х років. Однією з перших документованих згадок про гамбургер є виставка в Сент-Луїсі 1904 року, де гамбургер здобув велику популярність.

Сучасний Гамбургер

Сьогодні гамбургер — це не просто їжа, а справжній культурний феномен. Існує безліч варіацій цієї страви, від класичних гамбургерів із яловичиною до вегетаріанських та навіть веганських версій. Найпопулярніші фаст-фуд мережі, такі як McDonald’s, Burger King і Wendy’s, зробили гамбургер своєю візитною карткою.

Цікаві Факти

  • У 1921 році в США з’явилася перша гамбургерна мережа — White Castle.
  • Найбільший гамбургер у світі важив понад 1,164 кілограма.
  • Гамбургери є улюбленою стравою багатьох президентів США, зокрема, Барака Обами.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk