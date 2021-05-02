Этот день в истории: кровавые беспорядки в Одессе

В этот день семь лет назад в Одессе произошли массовые беспорядки, завершившиеся пожаром в Доме профсоюзов. В тот день погибло 48 человек и еще сотни пострадали.

Этим событиям предшествовало политическое противостояние между антимайдановцами и проукраинскими активистами. Первые симпатизировали России, а вторые выступали за европейский вектор развития Украины. 2 мая 2014 года напряжение между оппонентами достигло пика. Сначала кровавые стычки произошли в центре города, а потом на Куликовом поле, где в итоге загорелся Дом профсоюзов. В результате столкновений погибли 48 человек, среди них семеро женщин и один несовершеннолетний юноша.

Трагические события породили множество слухов, мифов и домыслов. Истоки этой лжи разные: что-то было запущено «в массы» сознательно или возникло из-за недопонимания, а что-то — додумано из-за сокрытия информации на разных уровнях власти. Свою роковую роль сыграла и любовь широкой публики к наиболее пугающим и загадочным объяснениям. Подробнее читайте здесь.

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Фото: strana.ua