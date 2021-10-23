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Этот день в истории: когда сделали первую пластическую операцию?

Этот день в истории: когда сделали первую пластическую операцию?

Первую успешную пластическую операцию провел в Лондоне 23 октября 1814 года хирург Джозеф Карпью.

Первая удачная пластическая операция

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В тот день Джозеф Карпью провел ринопластику британскому военному офицеру в госпитале герцога Йоркского, расположенном в лондонском районе Челси. Операция прошла успешно. Когда он снял повязку, то воскликнул: «Бог мой, да это же нос!».

С этого момента пластическая хирургия стала быстро развиваться. Начали разрабатывать методики изменения формы носа, репарации расщепленного нёба и др. В конце 19 века опубликовали сотни статей, описывающих различные методы пластической хирургии. А после Первой мировой воны появились специализированные хирургические центры.

История развития пластической хирургии

Однако пластические операции делали еще древние индийские врачи. Об этом писал британский историк и индолог Артур Бэшем в своей книге «Чудо, которым была Индия»: «Особого внимания заслуживают пластические операции древних индийских врачей – они умели восстанавливать носы, уши и губы, потерянные или искалеченные в бою или по приговору суда. В этой области индийская хирургия опережала европейскую вплоть до 18 века, когда хирурги Ост–Индийской компании не сочли для себя унизительным учиться у индийцев искусству ринопластики».

Основоположником современной пластической хирургии считается итальянец Гаспар Тальякоцци. В 1597 году он опубликовал трактат о восстановлении поврежденных носов при помощи фрагментов тканей с руки. Однако в те времена операции Тальякоцци рассматривались как преступление против природы.

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Фото: meyrim.kz

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Редакция ПРОФИЛЬ

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