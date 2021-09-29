Этот день в истории: когда появилось первое брачное агентство?

Первое брачное агентство появилось в Англии под названием «Бюро встреч и адресов». Его открыл в Лондоне 29 сентября 1650 года Генри Робинсон.

Клиенты первых брачных агентств интересовались не только характером потенциальных жен, но и размером их наследства. В те времена брак для состоятельных людей являлся, в первую очередь, выгодной сделкой, объединением капиталов, приобретением титула, повышением социального статуса и тому подобное, а не любовным союзом.

Упоминания о работе подобной организации есть в «Истории» Геродота. Древнегреческий автор рассказывает, что вавилоняне и иллирийские энеты устраивали аукцион невест. За красивых девушек богатые женихи платили в фонд агентства, а за «дурнушек и калек» агентство доплачивало из этого же фонда бедным женихам. Геродот видел в этом возможность «оградить девиц от обиды» и «не заставлять своих дочерей заниматься развратом».

Отметим, многие века в Европе функции брачных агентств выполняли свахи. Они подыскивали женихов и невест для финансово выгодных браков. Такие союзы помогали одним приумножить состояния, а других спасали от разорения и нищеты.