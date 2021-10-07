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Этот день в истории: когда образовалась ГДР?

Этот день в истории: когда образовалась ГДР?

В 1949 году 7 октября на политической карте мира появилось государство, получившее название Германская Демократическая Республика или ГДР.

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Именно в этот день официально завершился процесс разделения Германии на Западную и Восточную, каждая из которых пошла своим путём развития.

Напомним, после завершения Второй мировой войны Германию поделили на четыре зоны оккупации, одна из которых была советской. В мае 1949 года в американской, британской и французской зонах оккупации было создано государство, получившее название Федеративная Республика Германия. Основной закон ФРГ подразумевал тот факт, что именно ФРГ является правопреемницей Германии, а Берлин – её столицей, несмотря на то, что Берлин находился в советской зоне оккупации и был поделён на западный и восточный.

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Фото: autogear.ru

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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