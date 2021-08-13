Этот день в истории: когда начали строить Берлинскую стену?

В официальной пропаганде ГДР Берлинская стена называлась «антифашистским оборонительным валом». Но на самом деле её целью было препятствовать желающим оказаться в Западном Берлине.

При этом доверия не было даже к самим пограничникам. Например, для предотвращения возможного сговора с целью побега каждый пограничник узнавал только в самый последний момент, с кем ему заступать на смену. В охрану стены брались только благонадёжные военнослужащие. В случае неповиновения или оказания сопротивления пограничникам разрешалось открывать огонь по нарушителю на поражение. В попытке преодолеть стену погибло немало немцев.

Сооружать стену начали в ночь с 12 на 13 августа 1961 года. Западные страны выступили с протестом, в ГДР и ФРГ проходили массовые демонстрации, но это не привело ни к каким результатам. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми вышками. Она стала одним из самых известных символов «холодной войны».

С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы к миру.

9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, берлинцы начали разбирать стену на сувениры.

Фото: brooklinmodels.com