«Это реалии войны»: спикер Одесской ОВА о сегодняшней ракетной атаке (видео)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук прокомментировал сегодняшнюю ракетную атаку Одессы. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своих страницах с соцсетях.

В очередной раз Братчук призвал одесситов придерживаться правил воздушной тревоги, а именно – не паниковать и выполнять всем известные действия.

Кроме того, спикер ОВА отмечает: не надо говорить, что «кто-то начинает нам мстить».

«Мы живем и вынуждены жить в реалиях этой войны. Не расслабляйтесь: это реалии войны. С ними надо жить. А месть нам в чем? В том, что мы – украинцы и хотим жить в своей стране. А за то, за другое… Это что-то меняет? Нет. Это – война. Это не месть сегодня, а через день ее уже не будет. Пожалуйста, живите этими реалиями, берегите себя и своих близких»,

– говорит Братчук.

Также он напоминает: всю необходимую информацию следует получать из официальных источников, кто бы что ни писал.

Одеса. Реалії війни ніде не поділися. Як би нам того не хотілося. Не панікуйте. Бережіть себе та рідних. Опубликовано Сергеем Братчуком Понедельник, 20 июня 2022 г.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня днем, в понедельник, 20 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли массированный ракетный удар по Югу Украины, в частности, по Одессе. Были прилеты в районе одного из крупных одесских жилмассивов, в домах одесситов выбило около 80 окон.

Также сообщалось, что в результате ракетных ударов области повреждены сельскохозяйственные площади, а в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Некоторые одесситы предположили, что нынешняя серия ракетных ударов – месть рашистов за успешную операцию ВСУ в Черном море, в результате которой были уничтожены две газодобывающие платформы (так называемые «вышки Бойко», захваченные россией у Украины в 2014 году).