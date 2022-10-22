Субботняя ракетная атака Украины: в ряде областей слышны взрывы

Сегодняшним субботним утром, 22 октября 2022 года, российские агрессоры устроили очередной массированный ракетный обстрел разных регионов Украины. По неофициальной информации, одну ракеты наши силы противовоздушной обороны сбили в небе над Одесской областью. Продолжается воздушная тревога.

В то же время Телеграм-канал «Одесская жизнь» сообщает, что в небе над Одесской областью «однозначно произошло что-то важное». Некоторые жители области слышали взрыв.

Также сообщается о взрывах в Луцке, Волынской области, Хмельницком, Ровно, Львовской и Черновицкой областях. В ряде регионов пропало электричество.

Кроме того, появились сообщения о возникающих проблемах с электричеством и в Одесской области. Однако отметим, что вся информация требует официального подтверждения.

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