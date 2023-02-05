Энергетики обещают свет в каждый одесский дом уже сегодня, но мало

Уже сегодня, 5 февраля 2023 года, в ДТЭК рассчитывают запитать электроэнергией все одесские дома. Но свет будут подавать ограниченно – 2 часа через 8.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В компании проинформировали, что Одессе передали 15 мощных генераторов. С их помощью будет запитана критическая инфраструктура – прежде всего предприятия водо и теплообеспечения.

Это позволит разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям Одессы.

Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света.

Сейчас это тот максимум, который может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона.

Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

Энергетики продолжают работать над улучшением ситуации, которая произошла из-за аварии 4 февраля на подстанции «Укрэнерго».

Напомним, утром 4 февраля на подстанции в селе Усатово произошла масштабная авария с пожаром – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время последней ракетной атаки. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.

Подробности аварии на подстанции рассказали в НЭК «Укрэнерго». Тогда же энергетики предупредили, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными.