Новости Одессы и Одесской области

Энергетики обещают свет в каждый одесский дом уже сегодня, но мало

Энергетики обещают свет в каждый одесский дом уже сегодня, но мало

Уже сегодня, 5 февраля 2023 года, в ДТЭК рассчитывают запитать электроэнергией все одесские дома. Но свет будут подавать ограниченно – 2 часа через 8.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

В компании проинформировали, что Одессе передали 15 мощных генераторов. С их помощью будет запитана критическая инфраструктура – прежде всего предприятия водо и теплообеспечения.

Это позволит разгрузить сеть и предоставить больше энергии жителям Одессы.

Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня снабжать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света.

Сейчас это тот максимум, который может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона.

Когда в город будут доставлены все анонсированные вчера генераторы – перерыв в электроснабжении начнет сокращаться.

Энергетики продолжают работать над улучшением ситуации, которая произошла из-за аварии  4 февраля на подстанции «Укрэнерго».

Напомним, утром 4 февраля на подстанции в селе Усатово произошла масштабная авария с пожаром – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время последней ракетной атаки. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.

Подробности аварии на подстанции рассказали в НЭК «Укрэнерго». Тогда же энергетики предупредили, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить