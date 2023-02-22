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В Одесской области вернули свет в 50 населенных пунктов

В Одесской области вернули свет в 50 населенных пунктов

После вчерашней непогоды 21 февраля 50 населенных пунктов лишились света. На ликвидацию последствий ушли сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

В компании сообщили, что усилиями 44 ремонтных бригад удалось вернуть свет для 30,5 тыс. семей  в 50 населенных пунктах Одесской области.

По состоянию на 18.00 все клиенты были уже со светом.

Энергетики отремонтировали 38 воздушных линий, что позволило заживить 848 трансформаторных подстанций разного класса напряжения, вышедших из строя из-за непогоды.

«Одесская Жизнь» вчера сообщала, что десятки населенных пунктов в Одесской области остались без света 21 февраля из-за сильного ветра.

Напомним также, что в Одессе и Одесском районе действуют плановые стабилизационные отключения света из-за проблем с энергетической инфраструктурой, питающей город. А вот в остальной Одесской области свет не отключают.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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