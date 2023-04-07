Электронный рецепт: в Одесской мэрии сообщили важное дополнение (видео)

Если у вас есть семейный врач и он в курсе ваших болезней, для того, чтобы получить электронный рецепт, не обязательно его посещать. Будет достаточно телефонного звонка.

На лекарства, которые продавали без рецепта, рецепт и дальше не будет нужен

Об этом рассказала Елена Колоденко, директор центра первичной медико-санитарной помощи №3 Одесского городского совета.

Медик сообщили, что с 1 апреля добавлена возможность получить рецептурные препараты по электронному рецепту.

Она подчеркнула, что никаких дополнительных препаратов к перечню лекарства, которое и раньше подлежали отпуску по рецепту, не было добавлено.

Как получить рецепт, если нет возможности пойти к врачу

Если нет возможности посетить медучреждение, можно позвонить по телефону своему семейному врачу и получить е-рецепт дистанционно, в виде СМС. Узкие специалисты также выписывают е-рецепты.

Бумажные рецепты на рецептурное лекарство также продолжают действовать.

Препараты по программе «Доступное лекарство» также можно получить бесплатно или со скидкой по е-рецепту, который действует 90 дней. Удлинить рецепт можно также дистанционно.

Напоминаем, что наличие декларации с семейным врачом делает получение рецепта максимально удобным.

Еще по теме: