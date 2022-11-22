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Экстренные отключения света: часть одесских домов снова без электричества

Экстренные отключения света: часть одесских домов снова без электричества

С утра 22 ноября 2022 года энергетики снова были вынуждены экстренно отключить часть Одессы от электроснабжения вне графика. При этом они уверяют, что отключение не будет массовым.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети»

В пресс-службе компании пишут, что по распоряжению НЭК Укрэнерго, они вынуждены снова проводить экстренные отключения света.

Отмечается, что они не будут массовыми, поскольку у НЭК Укрэнерго возникла потребность сбалансировать энергосистему всего на 10% мощности больше, чем предусмотрено графиком. Тем не менее, пришлось отключить дополнительных потребителей вне графика.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют, и вернутся после того, как НЭК Укрэнерго предоставит такое разрешение.

Энергетики просят одесситов и жителей области набраться терпения и понимания. Они и их коллеги по всей стране 24/7 делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию.

Напомним, что в конце прошлой недели власти сообщили, что город и область возвращаются к отключениям по графикам. А экстренных быть не должно, хотя и они не исключались. Как видим, сбалансировать энергосистему страны без них пока не получается.

Читайте также о том, что Одесская область попала в тройку регионов, где наихудшая ситуация с энергообеспечением.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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