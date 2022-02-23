Эксперты рассказали, грозит ли Одессе «атака Путина»?

На фоне последних заявлений президента Российской Федерации военно-политические эксперты не исключают вероятности попыток вторжения или поддержки сепаратистских движений в Одесской области.

«Суспільне. Одеса» побеседовало с военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко и экспертом Национального института стратегических исследований Артемом Филипенко.

Александр Коваленко отметил, что последние публичные заявления Владимира Путина дают понять, что Россия до сих пор заинтересована в отделении Одессы и области от Украины.

Это позволит размещать России свой военный потенциал на границе с Евросоюзом и размещать очень важное, очень угрожающее оружие, такое как Искандеры, Триумф, а это уже угроза для всей Европы, включая Португалию,

– добавил эксперт.

Артем Филипенко считает, что полноценное вторжение России с моря или территории Приднестровья маловероятно. Впрочем, это не исключает других сценариев развития событий.

В целом они (войска РФ в Приднестровье – ред.) уступают по возможностям тем военным подразделениям, которые сегодня располагаются на территории Одесской и Винницкой области – те области, которые граничат непосредственно с Приднестровским регионом республики Молдова. Но при всем при этом существует достаточно серьезная угроза разного рода гибридных действий, то есть информационных диверсий, саботажных акций и так далее. То есть в этом контексте Приднестровья игнорировать нельзя,

– отметил Артем Филипенко.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».

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