Экс-чиновницу райадминистрации подозревают в краже 300 тыс. гривен соцпомощи на детей

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении бывшему должностному лицу одной из райгосадминистраций области в завладении бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в течение 2016-2018 годов начальник отдела предоставления социальных пособий и компенсаций управления социальной защиты населения одной из райгосадминистраций Одесской области, злоупотребляя предоставленными полномочиями, завладела средствами в размере около 300 тыс. гривен, предназначенными на выплату государственной соцпомощи на детей, находящихся под опекой или попечительством.

Служащая, путем вмешательства в автоматизированную систему, к которой имела доступ, оформила лицевой счет на местную жительницу, которая не имела законных оснований для получения указанных выплат, и почти ежемесячно незаконно перечисляла деньги на этот счет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Великомихайловского отделение полиции. За такое преступление по ч. 4 ст. 191 УК Украины предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

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