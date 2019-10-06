Экология, туризм и хороший отдых: на чем зарабатывают в лучших селах Украины

В конце сентября завершился IV Всеукраинский конкурс «Невероятные села Украины – 2019», для участия в котором поступило 20 заявок со всей страны. В качестве заявки сельские общины представили свои бизнес-планы, из которых экспертный совет выбрал 11 самых интересных. Голосование, которое проходило в режиме онлайн, определило победителей финального, третьего тура. В него попали всего пять сел. Что предлагают их жители?

Скрипаи: сортировка мусора поможет природе

Для жителей села Скрипаи Харьковской области нынешний конкурс – не первый. Три года назад они уже выиграли грант, благодаря которому обеспечили село чистой питьевой водой.

Бизнес-план этого года предусматривает строительство и оборудование двух площадок для сбора и сортировки твердых бытовых отходов. Проблема загрязнения окружающей среды давно беспокоит жителей села – на свалках собирается много отходов, и вредные вещества попадают в местную реку. Строительство площадки для сортировки мусора позволит позаботиться о природе и получить ценное сырье, которое можно будет использовать в разных сферах промышленности.

Счастливцево: пляжная зона для инвалидов-колясочников

Еще в прошлом веке село Счастливцево Херсонской области стало развиваться как морская здравница. Здесь много пансионатов и домов отдыха, ведь село стоит на берегу Азовского моря – самого теплого в стране. Еще одна «пляжная» достопримечательность – Арабатская стрелка – самый длинный песчаный пляж в Европе.

Жители Счастливцево разработали бизнес-план, согласно которому собираются благоустроить 21-километровую пляжную зону для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп. По задумке, здесь будут оборудованы три выхода к морю с деревянными дорожками для людей с особенностями, специализированные раздевалки, указатели. Кроме того, планируется приобрести специальные коляски для купания в море. Реализация этого проекта позволит сделать пляжный отдых доступным для лиц с инвалидностью. Осуществить задуманное община собирается в ближайшее время.

Зализняк: кафе-библиотека для туристов

Село Зализняк Сумской области знаменито своим цикорием, который выращивали в этих местах издавна. Цветы цикория есть даже на гербе села. Привез это растение из Прибалтики помещик и меценат ХХ века Борис Золотницкий, который в 1901 году построил железную дорогу в направлении «Сумы – Готня».

В этом году креативные жители села придумали местную фишку – специальную грядку цикория, где растет более 100 цветков. Туристы с удовольствием используют ее в качестве фотозоны. Бизнес-план, который создавали для участия в конкурсе, предусматривает приобретение инвентаря для местного цикорийного кафе-библиотеки с аграрной и экологической литературой. Пользоваться библиотекой смогут как местные жители, так и туристы. Этот проект, который получил название «Золотницкая сотка», планируется реализовать до мая 2020 года.

Лисец: развитие туризма и рабочие места

Село Лисец Хмельницкой области издавна славится своими садами, а местные жители занимаются выращиванием, переработкой и реализацией фруктов и овощей. Лисецкая продукция давно известна за пределами Украины – еще в 1930-е годы местные чернослив и сухофрукты пользовались спросом на всей территории бывшего Союза. Сейчас село включено в один из туристических маршрутов «Возвращение к истокам»: здесь показывают целебные источники и памятники архитектуры.

Для участия в конкурсе сельчане представили проект, по которому собираются построить обзорную площадку и домики для торговли местными продуктами. Эти планы должны способствовать увеличению занятости населения и дать возможность реализовывать продукцию собственного производства. Кроме того, они помогут развитию туризма и инфраструктуры села. Реализовать проект в селе планируют в течение двух месяцев.

Скотарево: строительство зоны отдыха

Село Скотарево Черкасской области возникло в ХVІ веке из небольшого хутора, который получил название по имени казака Скотаря. Изюминка Скотарева – приусадебный парк, который расположен на склонах каскада озер. Здесь же есть отличное место для строительства кемпинга. Сейчас сельчане отстраивают церковь, расчистили пруды и запустили туда рыбу.

Конкурсный бизнес-план предусматривает оборудование зоны отдыха вокруг пруда, которая позволит устраивать здесь пикники, рыбалку, семейные мероприятия. Для этого авторы проекта планируют построить беседки, установить скамейки, фонари, камеры слежения. Кроме того, создание такой зоны отдыха даст возможность получать деньги за аренду беседок и мест для рыбной ловли. Все полученные средства пойдут на развитие и расширение зоны отдыха – покупки лодок и катамаранов. Для осуществления проекта, говорят, потребуется всего месяц.

Кстати

Победителем конкурса «Невероятные села Украины – 2019» стало село Зализняк Сумской области. Его жители получат главный приз – сертификат на 100 тысяч гривен.

Планы села Лисец пришлись по душе посольству Королевства Нидерланды в Украине. Голландцы совместно с питомником «Корнелис» подарят сельчанам зеленую аллею для прогулок. Остальные села-финалисты получили рекомендации по совершенствованию бизнес-планов и дальнейшему развитию «зеленого туризма».

Фото: agroportal.ua, schastlivtsevo.co.ua