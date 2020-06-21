Эколог показал потрясающе красивый рассвет в «Тузловских лиманах» (видео)

ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯВ обычные годы день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, а в високосные – эта дата выпадает на 20-е число июня. И как пишут специалисты в 2020 году день летнего солнцестояния в Украине – это 21 июня, а время – 0 часов 44 минуты. Продолжительность самого длинного дня в году составила 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь уже прошла и длилась чуть менее 6,5 часов. День летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое минимально возможное значение. То есть, в этот день Земля максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце. После этого день начинает убывать, а ночь, наоборот, увеличиваться, вплоть до зимнего солнцестояния, 22 декабря. На видео летнее пробуждение солнца над Тузловской Амазонией в НПП "Тузловские лиманы".

Gepostet von Ivan Rusev am Samstag, 20. Juni 2020