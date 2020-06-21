Новости Одессы и Одесской области

Эколог показал потрясающе красивый рассвет в «Тузловских лиманах» (видео)

Эколог показал потрясающе красивый рассвет в «Тузловских лиманах» (видео)

В день летнего солнцестояния — 21 июня, сотрудники национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области запечатлели потрясающе красивый восход Солнца.

Его снимали в так называемой Тузловской Амазонии, написал в Facebook руководитель исследовательского департамента нацпарка Иван Русев.

ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯВ обычные годы день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, а в високосные – эта дата выпадает на 20-е число июня. И как пишут специалисты в 2020 году день летнего солнцестояния в Украине – это 21 июня, а время – 0 часов 44 минуты. Продолжительность самого длинного дня в году составила 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь уже прошла и длилась чуть менее 6,5 часов. День летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое минимально возможное значение. То есть, в этот день Земля максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце. После этого день начинает убывать, а ночь, наоборот, увеличиваться, вплоть до зимнего солнцестояния, 22 декабря. На видео летнее пробуждение солнца над Тузловской Амазонией в НПП "Тузловские лиманы".

Gepostet von Ivan Rusev am Samstag, 20. Juni 2020

Ранее в Тузловских лиманах установили гигантскую статую пеликана.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить