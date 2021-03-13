Экоинспекция проверит предприятия около Куяльницкого лимана в Одесской области

Об этом рассказал глава инспекции Андрей Малеваный, сообщаетет пресс-служба ведомства.

“Планируется проконтролировать предприятия, которые расположены вблизи Куяльницкого лимана, на соблюдение нормативов по сбросу сточных вод, а также в части обращения с отходами”, – сказал он.

Также в планах Госэкоинспекции проверка полигона “Дальницкие карьеры”.

“Во время прошедшего мероприятия контроля там было обнаружено около 30 нарушений природоохранного законодательства. Также планируется усилить природоохранный контроль в сфере добычи полезных ископаемых на территории области – песка, гранита, гравия и т.д., путем проверок крупнейших добывающих предприятий”, – сообщили в инспекции.

Читайте также: На пороге экологической катастрофы: как спасти Куяльницкий лиман?