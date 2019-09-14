В Одесі дівчинку, яку раніше примусово забрали до притулку, тимчасово влаштували до родини друзів

Про це повідомляє Одеський міський голова Геннадій Труханов у Facebook.

– Сьогодні повернувся з відрядження і разом з сім’єю розбирався в ситуації. Соціальні служби виконували вимогу законодавства. Проте, спільними зусиллями знайшли вихід із ситуації. Підготовлено наказ і дівчинка тимчасово влаштована в сім’ю друзів, – повідомив міський голова.

Оскільки факт батьківства встановлюється тільки судом, міські структури допомогли оформити відповідну заяву в суд. Поки не завершиться процес, чоловікові буде надана всебічна допомога з боку міської влади. Ймовірно, Валерія скоро повернеться додому.

Нагадаємо, ситуація сталася 11 вересня в школі №26: соцслужби забрали одну з учениць в дитячий спецзаклад. Одинадцятирічна Валерія з 2018 року, після смерті матері, знаходиться в статусі дитини-сироти.

Фото: Vgorode.ua