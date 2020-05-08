Як в Одесі працюватимуть медзаклади під час затяжних вихідних?

У Департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради розповіли, як у період святкування Дня Перемоги працюватимуть лікувально-профілактичні заклади.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Амбулаторні медзаклади – Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки – працюватимуть за таким графіком:

9 травня, субота – вихідний день,

10 травня, неділя – вихідний день,

11 травня, – робочий день за графіком суботи.

Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.

Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.

Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги і консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:

– Лідерсовський бульвар, 11 – міська лікарня №5;

– вул. Болгарська, 38 – консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;

– пр-т Добровольського, 100 – консультативно-діагностичний Центр №29;

– вул. Академіка Воробйова, 5 – МКЛ №11.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.

Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:

– Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;

– вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.

При появі симптомів респіраторної інфекції потрібно негайно зателефонувати своєму сімейному лікареві або на «гарячу лінію»:

15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;

0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.

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