Як в Одесі працюватимуть медзаклади під час затяжних вихідних?

У Департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради розповіли, як у період святкування Дня Перемоги працюватимуть лікувально-профілактичні заклади.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Амбулаторні медзаклади – Центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри та поліклініки – працюватимуть за таким графіком:
9 травня, субота – вихідний день,
10 травня, неділя – вихідний день,
11 травня, – робочий день за графіком суботи.
Стаціонари міських лікувально-профілактичних закладів у святкові і вихідні дні працюватимуть у звичайному режимі відповідно до затвердженого графіка.
Служба екстреної медичної допомоги «103», пункти невідкладної стоматологічної допомоги та травмпункти працюють щодня в цілодобовому режимі.
Також щодня цілодобово будуть здійснюватися виїзди автомобіля міської служби невідкладної медичної допомоги і консультації кол-центру за телефонами: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).
Адреси цілодобових травматологічних пунктів в Одесі:
– Лідерсовський бульвар, 11 – міська лікарня №5;
– вул. Болгарська, 38 – консультативно-діагностичний Центр МКЛ №1;
– пр-т Добровольського, 100 – консультативно-діагностичний Центр №29;
– вул. Академіка Воробйова, 5 – МКЛ №11.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.
Невідкладна стоматологічна допомога надається цілодобово за адресами:
– Люстдорфська дорога, 86а – міська стоматполіклініка №3;
– вул. Академіка Заболотного, 27 – міська стоматполіклініка №5.
При появі симптомів респіраторної інфекції потрібно негайно зателефонувати своєму сімейному лікареві або на «гарячу лінію»:
15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів;
0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів.