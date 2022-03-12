«Я солдат – русский военный корабль, иди на…й»: старая песня группы 5’Nizza зазвучала на новый лад (видео)

Известный украинский музыкант, участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин перепел известный хит группы «Солдат». Обновленная версия старой песни, посвященная войне России против Украины, теперь называется «Я солдат – русский военный корабль, иди на…й».

Новая версия старой песни опубликована на YouTube-канале студии «Квартал 95».

На видео представлено, как выглядят сейчас украинские города после вторжения российских оккупантов, а также показаны фрагменты военных действий.

Я солдат и, поверьте, не хотел я войны, Я солдат, но плевать уже на рваные раны, Я солдат свободной и великой страны, Я герой, обо мне напишут вскоре романы,

– поет Сергей Бабкин.

Отметим, что в отличие от предыдущей версии песни «Солдат», Сергей Бабкин поет ее один – без другого солиста группы 5’Nizza – SunSay, которого ранее осуждали за концерты в России.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне в Одессе побывал лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Он исполнил песню «Човен», сидя на ступеньках Потемкинской лестницы напротив «забаррикадированного» Дюка.

Источник: Маяк

Фото: скриншот с видео