В одесском Алексеевском сквере устроили День Молдаванки

Здесь устроили День Молдаванки — праздник для местных жителей с музыкой, песнями «за Одессу», танцами, увеселениями и розыгрышами призов.

Алексеевский сквер — место малоприятное, давно нуждается в капремонте, который нам так же давно обещают. Выглядит он ничем не лучше, чем в прошлом году, когда мы о нем подробно рассказывали. Но к мероприятию с участием мэра города коммунальщики постарались вовсю: все было выметено, убрано, приведено в порядок — насколько это возможно в достаточно убогом месте.

К тому же, на Дне Молдаванки была вывешена визуализация того, как будет выглядеть старый сквер после ожидаемого капитального ремонта. Кстати, вызвала большой интерес у местных жителей.

Ну а пока сквер погрузился в праздник. Был тут и «кусочек» Привоза, и старый одесский дворик (его роль «исполняло» вывешенное на веревке белье). Гостей встречал Остап Бендер, Тетя Соня, Рыбачка Соня (этих персонажей у нас постоянно путают). Остап был необыкновенно добр и приветлив и тоже пританцовывал, словно попал на собственную свадьбу с мадам Грицацуевой.

К началу праздника всем желающим раздавались «брендовые» семАчки в газетных кулечках — точь-в-точь как продавался этот «вечный товар» на всех улицах Молдаванки (впрочем, и не только на ней).

Детям Молдаванки вообще было полное раздолье — и те же семАчки, и сладкая вата, и возможность пообщаться с аниматорами, и просто танцевать под старые и новые узнаваемые одесские песни и мелодии, поучаствовать в розыгрышах и подвижных играх, разгадывать загадки и проявлять смекалку.

— Я живу на Молдаванке уже 47 лет, родилась здесь, но не помню, чтобы нам такой праздник устраивали. Особенно весело детям, мы сюда целым двором пришли, да и взрослым приятно… А то вот говорят: «Ах, Молдаванка, Молдаванка!», а все массовые увеселения в центре города обычно происходят. Хорошо, что о нас вспомнили. Настроение даже поднялось, а то такие времена тяжелые, праздника очень хочется, — делится впечатлениями жительница улицы Мельницкой Галина Михайленко.

Больше фото в галерее:

photo_2020-09-12_14-11-16 photo_2020-09-12_14-10-54 photo_2020-09-12_14-10-44 photo_2020-09-12_14-10-35 photo_2020-09-12_14-10-08 photo_2020-09-12_14-10-01 photo_2020-09-12_14-09-47 photo_2020-09-12_14-09-15 photo_2020-09-12_14-09-02 photo_2020-09-12_14-08-56 photo_2020-09-12_14-08-49 photo_2020-09-12_14-08-33

Фото: Мария Котова