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Алексеевский сквер в Одессе отремонтируют почти за 40 миллионов

Алексеевский сквер в Одессе отремонтируют почти за 40 миллионов

Алексеевский сквер на Молдаванке скоро станет местом начала масштабной работы по благоустройству. На это одесская мэрия готова выделить более 37 миллионов гривен.

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В первую очередь коммунальные службы планируют покрыть тротуарной плиткой пешеходные дорожки и заменить трамвайное полотно и контактную сеть на круге 12-го трамвая, установить перильные ограждения. В сквере появятся новая детская и спортивная площадки, будет сделано новое освещение и восстановлено ограждение вокруг сквера. Также в планах — провести озеленение и установить автоматический полив территории. Появятся новые лавки, урны и общественный туалет. В дальнейшем планируется постепенное наведение порядка на улицах этого района.

Победителем тендера стала частная компания ЧАО «Ремонтно-строительный участок «Одесголовпостач». Работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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