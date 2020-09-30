Алексеевский сквер в Одессе отремонтируют почти за 40 миллионов

Алексеевский сквер на Молдаванке скоро станет местом начала масштабной работы по благоустройству. На это одесская мэрия готова выделить более 37 миллионов гривен.

В первую очередь коммунальные службы планируют покрыть тротуарной плиткой пешеходные дорожки и заменить трамвайное полотно и контактную сеть на круге 12-го трамвая, установить перильные ограждения. В сквере появятся новая детская и спортивная площадки, будет сделано новое освещение и восстановлено ограждение вокруг сквера. Также в планах — провести озеленение и установить автоматический полив территории. Появятся новые лавки, урны и общественный туалет. В дальнейшем планируется постепенное наведение порядка на улицах этого района.

Победителем тендера стала частная компания ЧАО «Ремонтно-строительный участок «Одесголовпостач». Работы должны быть завершены до 31 декабря 2021 года.