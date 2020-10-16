Известный одесский велопутешественник стал рекордсменом за восхождение на боливийский вулкан (фото)

Известный велопутешественник из Одессы Руслан Верин установил рекорд Украины за наивысшее восхождение на вулкан с велосипедом.

Об этом сообщил сам Верин на своей Facebook-странице.

Так, в феврале этого года путешественник покорил на велосипеде вулкан Утурунку в Боливии высотой 6008 метров над уровнем моря.

Накануне рекорд Верина был внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

«Официально!!! Рекорд Украины за наивысшее восхождение на вулкан с велосипедом. За эти несколько месяцев в Украине, кажется, в душе начал чуть меньше шуметь ветер неизвестных горизонтов…. И тут, держа диплом в руках, я понял: ПОРА!!!» – признался Руслан.

Фото: Facebook Руслана Верина

Ранее «Одесская жизнь» писала, что летом Верин вернулся домой из Аргентины, где застрял из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, осенью 2019 года Верин отправился покорять Южную Америку. Весной 2020 года в Аргентине его задержала полиция и отправила на карантин.

Большое интервью с Вериным для «Одесской жизни»: