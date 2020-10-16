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Известный одесский велопутешественник стал рекордсменом за восхождение на боливийский вулкан (фото)

Известный одесский велопутешественник стал рекордсменом за восхождение на боливийский вулкан (фото)

Известный велопутешественник из Одессы Руслан Верин установил рекорд Украины за наивысшее восхождение на вулкан с велосипедом.

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Об этом сообщил сам Верин на своей Facebook-странице.

Так, в феврале этого года путешественник покорил на велосипеде вулкан Утурунку в Боливии высотой 6008 метров над уровнем моря.

Накануне рекорд Верина был внесен в Национальный реестр рекордов Украины.

«Официально!!! Рекорд Украины за наивысшее восхождение на вулкан с велосипедом. За эти несколько месяцев в Украине, кажется, в душе начал чуть меньше шуметь ветер неизвестных горизонтов…. И тут, держа диплом в руках, я понял: ПОРА!!!» – признался Руслан.

Фото: Facebook Руслана Верина

Ранее «Одесская жизнь» писала, что летом Верин вернулся домой из Аргентины, где застрял из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, осенью 2019 года Верин отправился покорять Южную Америку. Весной 2020 года в Аргентине его задержала полиция и отправила на карантин.

Большое интервью с Вериным для «Одесской жизни»:

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