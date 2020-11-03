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Известная одесская телеведущая умерла от COVID-19

Известная одесская телеведущая умерла от COVID-19

Сегодня, 3 ноября, скончалась известная одесская телеведущая, заслуженная журналистка Украины Людмила Чекова.

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Как сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на «7 канал», причиной смерти журналистки стали осложнения после перенесенного ей COVID-19.

Людмила Чекова – заслуженный журналист Украины, неоднократный победитель всевозможных творческих фестивалей и конкурсов, дважды лауреат рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона».

Закончила филфак Одесского университета. На студию телевидения пришла в 1972 году. Начинала с помощника режиссера, после стала режиссером.

Чекова была лауреатом красных дипломов Украинского и Центрального Гостелерадио, а также многих Всесоюзных фестивалей молодежных телевизионных программ.

В период Независимости Украины прославилась острыми политическими программами на ряде одесских телеканалов. В последнее время сотрудничала с «7 каналом».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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