Известная одесская телеведущая умерла от COVID-19

Как сообщает Украинская Служба Информации со ссылкой на «7 канал», причиной смерти журналистки стали осложнения после перенесенного ей COVID-19.

Людмила Чекова – заслуженный журналист Украины, неоднократный победитель всевозможных творческих фестивалей и конкурсов, дважды лауреат рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона».

Закончила филфак Одесского университета. На студию телевидения пришла в 1972 году. Начинала с помощника режиссера, после стала режиссером.

Чекова была лауреатом красных дипломов Украинского и Центрального Гостелерадио, а также многих Всесоюзных фестивалей молодежных телевизионных программ.

В период Независимости Украины прославилась острыми политическими программами на ряде одесских телеканалов. В последнее время сотрудничала с «7 каналом».