Чи зміниться погода в Одесі у понеділок, 2 грудня – прогноз

За інформацією синоптиків, завтра, у понеділок, 2 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 2 грудня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень вона підніметься до 3-5°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 2 грудня
По Одеській області в понеділок очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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Фото Наталії Семенової