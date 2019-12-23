В Одессе родителям школьников придется больше платить за обед

Каша с котлетой, ставшая привычной для одесских школьных столовых, вскоре может исчезнуть из меню.

Об этом сообщила руководитель гордепартамента образования и науки Елена Буйневич, передает timer-odessa.net.

По ее словам, большинство учеников все равно не едят кашу. Поварам приходится зачастую попросту выбрасывать приготовленное в отходы.

Так что рацион школьников планируют расширить и разнообразить. Это будет стоить дороже, зато питание станет более качественным, говорит Буйневич.

Для того, чтобы переформатировать меню, уже создали рабочую группу. Туда, помимо чиновников, войдут также родители учащихся.

Новшества в системе питания обсудят после Нового года и внесут коррективы. При этом если их быстро утвердят, то начнут подавать другие блюда детям уже с февраля.

Как отметила Елена Буйневич, родителям учеников предложат платить за обед в столовой наличными. Можно также купить абонемент на месяц, что, по ее мнению, даже лучше, так как тогда родители смогут не волноваться, что дети потеряют деньги или потратят их на что-то другое.

Фото: vesti.ua

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