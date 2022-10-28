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Измаильские депутаты определились с участью памятника русскому полководцу

Измаильские депутаты определились с участью памятника русскому полководцу

Сегодня, 28 октября 2022 года, депутаты Измаильского городского совета окончательно решили судьбу памятника русскому полководцу Александру Суворову. По всей вероятности, памятник перенесут в один из музеев Измаила.

Этот памятник считают маркером «русского мира» в Измаиле. Вокруг него уже давно ведутся споры среди жителей города.

В настоящее время памятник Суворову обнесен плотным забором. На такой шаг власти города пошли после того, как неизвестные принесли к монументу старую бытовую технику и несколько раз залили монумент красной краской, символизирующей кровь жертв российской агрессии.

Решение дальнейшей участи этого памятника затянулось из-за ожиданий ответа от Кабинета министров, ведь монумент имеет статус памятника национального значения и решить его судьбу «на месте» было невозможно.

В итоге на сегодняшней сессии Измаильского горсовета 27 из 39 депутатов проголосовали за перенос памятника в другое место. Скорее всего, это будет один из музеев Измаила.

Что касается оставшихся депутатов, то 8 из них отсутствовали на сессии, один голосовал против, еще трое воздержались. Показательно, что последние четверо являются депутатами от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Памятник Александру Суворову отлили из трофейных турецких пушек и сначала, в 1913 году, установили на холме на краю румынской деревни Думбравены, что в 200 км к западу от Измаила. Но спустя два года, в 1915 году, в связи с приближением фронта во время Первой мировой войны, его разобрали и вывезли в Одессу. Нынешнее место в Измаиле он занял 25 августа 1945 года.

Источник и фото: yug.today

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