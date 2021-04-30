Изгонял бесов и вызывал дождь: кто такой Акакий Милитинский

Акакий родился около 370 года в армянском городе Мелитина. Родители отдали мальчика на воспитание местному епископу Отрию. Тот обучил его и последовательно возвел во все степени церковного служения: от чтеца до священника.

После смерти своего наставника святитель занял его место. Во время епископства Акакий прославился как мудрым управленец. При жизни он обладал чудодейственным даром: изгонял бесов и с помощью молитвы мог вызвать дождь во время засухи.

В житии описывается случай, когда во время литургии свод храма прогнулся и готов был упасть. Люди испугались и хотели выбежать. Но святитель остановил свод возгласом: «Господь Защититель живота моего, кого устрашуся?» (Пс. 26. 1). После окончания службы верующие вышли из храма вместе с Акакием, а свод рухнул, не причинив никому вреда.

Святитель был участником III Вселенского Собора, где отстаивал исповедание божественной и человеческой природы Иисуса Христа, а также его бессемянное рождение. Акакий скончался около 438 года.