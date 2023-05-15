Новости Одессы и Одесской области

Из-за шуток про мэра Одессы остался без работы?

Из-за шуток про мэра Одессы остался без работы?

Недавно в соцсетях прогремела видеошутка владельца кафе «Шаурмамама» из Одессы (Пересипский район) о мэре Геннадии Труханове. После этого известный одесский «шаурмист» сообщил своим подписчикам в Инстаграмме, что им дали неделю на выселение, а их МАФ закрывают.

Владелец кафе быстрого питания «ShaurmaMama» на улице Семена Палия уже давно делает рекламу своего заведения в соцсетях разными интересными роликами. Недавно там записали видео, как передают специальную шаурму с набором необходимых вещей в тюрьму, намекая на арест мэра Одессы Геннадия Труханова: в шаурму завернули носки, пакетики с чаем, мыло и т.д.

инстаграм шаурма

И через несколько дней владелец в расстроенном виде сообщил, что МАФ, в котором находится точка продажи шаурмы, внезапно продали и им дали неделю на выселение. На ближайших улицах ему также было отказано в аренде, поэтому он ищет новое место в городе в другом районе для продажи фастфуда. Изданию «ОЖ» владелец рассказал, что не знает, связано ли выселение с видеороликом, но надеется, что нет.

Читайте также:

Фото: Инстаграм

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить