Из-за шуток про мэра Одессы остался без работы?

Недавно в соцсетях прогремела видеошутка владельца кафе «Шаурмамама» из Одессы (Пересипский район) о мэре Геннадии Труханове. После этого известный одесский «шаурмист» сообщил своим подписчикам в Инстаграмме, что им дали неделю на выселение, а их МАФ закрывают.

Владелец кафе быстрого питания «ShaurmaMama» на улице Семена Палия уже давно делает рекламу своего заведения в соцсетях разными интересными роликами. Недавно там записали видео, как передают специальную шаурму с набором необходимых вещей в тюрьму, намекая на арест мэра Одессы Геннадия Труханова: в шаурму завернули носки, пакетики с чаем, мыло и т.д.

И через несколько дней владелец в расстроенном виде сообщил, что МАФ, в котором находится точка продажи шаурмы, внезапно продали и им дали неделю на выселение. На ближайших улицах ему также было отказано в аренде, поэтому он ищет новое место в городе в другом районе для продажи фастфуда. Изданию «ОЖ» владелец рассказал, что не знает, связано ли выселение с видеороликом, но надеется, что нет.

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Фото: Инстаграм