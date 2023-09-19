Новости Одессы и Одесской области

В большей части Одессы больше суток не будет воды

В большей части Одессы больше суток не будет воды

В связи с заменой магистрального водовода в трех районах Одессы и пригороде больше чем на сутки отключат воду.

Об этом предупредили в Инфоксводоканале.

Сообщается, что для бесперебойного водоснабжения тысяч одесситов компания проводит неотложные работы по замене аварийного участка магистрального водовода. Вместо стальной трубы, исчерпавшей предел эксплуатации, проложат современную полиэтиленовую трубу, срок службы которой не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена новая запорная арматура.

Поэтому, с 00:10 20 сентября до 06:00 21 сентября будет прекращена подача воды потребителям:

  • Киевского района, 
  • Хаджибейского района
  • Приморского района, 
  • с.Лиманка,
  • с.Красный хутор, 
  • ж/м «Радужный», 
  • ж/м «Совиньон 1-5»,
  •  ж/м «Черноморка» ЖКУ «Таирово».

Отключение не затронет ж/м «7-е небо», «Застава», «Ленпоселок», «Слободка».

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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